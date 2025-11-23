Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a tepki

- Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kalınca taraftarlar başkan Serdal Adalı'ya tepki gösterdi.
- Maçın son anlarında ve bitiminde tribünlerden istifa çağrıları yapıldı.
- Sergen Yalçın'a da aynı şekilde istifa tezahüratları yapıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiminde istifa tezahüratlarında bulundu.
Taraftarlar ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimine istifa tezahüratı yaptı.
SERGEN YALÇIN'A DA TEPKİ GÖSTERİLDİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç bitiminde Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarında bulundu.
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı da yaptı.