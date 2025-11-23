Abone ol: Google News

Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a tepki

Beşiktaş taraftarları, 1-1 eşitlikle sona eren Samsunspor maçının son anlarında başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 19:09
  • Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kalınca taraftarlar başkan Serdal Adalı'ya tepki gösterdi.
  • Maçın son anlarında ve bitiminde tribünlerden istifa çağrıları yapıldı.
  • Sergen Yalçın'a da aynı şekilde istifa tezahüratları yapıldı.

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiminde istifa tezahüratlarında bulundu.

Taraftarlar ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimine istifa tezahüratı yaptı.

SERGEN YALÇIN'A DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç bitiminde Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarında bulundu.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı da yaptı.

