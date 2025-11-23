Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiminde istifa tezahüratlarında bulundu.

Taraftarlar ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimine istifa tezahüratı yaptı.

SERGEN YALÇIN'A DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç bitiminde Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarında bulundu.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı da yaptı.