Beşiktaş tribünlerinden istifa sesleri

- Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
- Taraftarlar, maçın sonlarında ve bitiş düdüğü sonrası yönetim istifa tezahüratları yaptı.
- Özellikle gol sonrası istifa çağrıları yoğunlaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 18’inci haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 32’ye yükseltirken, Kayserispor 15 puanda kaldı.
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın özellikle sonlarına doğru istifa tezahüratlarını dillendirdi.
"YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATI
Siyah-beyazlı takımın istediği golü bulamamasının üzerine taraftarlar, "Yönetim istifa", "Yönetim uyuma istifayı hazırla" diye tezahürat yaparak Adalı yönetimini istifaya davet etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlıları öne geçiren golün ardından daha yoğun şekilde istifa tezahüratı yaptı.