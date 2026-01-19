Abone ol: Google News

Beşiktaş tribünlerinden istifa sesleri

Beşiktaş’ın, Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor 1-0 mağlup ettiği maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar "yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 22:00
  • Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
  • Taraftarlar, maçın sonlarında ve bitiş düdüğü sonrası yönetim istifa tezahüratları yaptı.
  • Özellikle gol sonrası istifa çağrıları yoğunlaştı.

Süper Lig’in 18’inci haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 32’ye yükseltirken, Kayserispor 15 puanda kaldı.

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın özellikle sonlarına doğru istifa tezahüratlarını dillendirdi.

"YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATI

Siyah-beyazlı takımın istediği golü bulamamasının üzerine taraftarlar, "Yönetim istifa", "Yönetim uyuma istifayı hazırla" diye tezahürat yaparak Adalı yönetimini istifaya davet etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlıları öne geçiren golün ardından daha yoğun şekilde istifa tezahüratı yaptı.

