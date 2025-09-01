Beşiktaş, Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş'ta transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı.

Buna göre Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL'A GELİYOR: 3+1 YILLIK SÖZLEŞME...

Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis ödeyecek.

Siyah-beyazlılar, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyecek.

Cerny, transferini tamamlamak için akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALMIŞTI

Öte yandan Cerny, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın paylaştığı transfer videosunu beğenmişti.

Çek futbolcu, daha sonra ise siyah-beyazlıları Instagram'dan takibe almıştı.

Son olarak Sergen Yalçın, Beşiktaş'a imza atmadan önce yorumculuk yaptığı programda Vaclav Cerny'den övgüyle bahsetmiş ve "Hayran kaldım" ifadelerini kullanmıştı.