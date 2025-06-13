Beşiktaş, yeni sezon formalarını satışa sundu

Süper Lig devi Beşiktaş, futbol A takımının 2025-2026 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve üçüncü formalarını görücüye çıkardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iç saha forması tanıtılarak, "Gelenekler hiçbir zaman yok olmaz." ifadeleri kullanıldı.
Dış saha formaları ise "Siyahı asaletinden, beyazı tarihinden." şeklinde tanıtıldı.
Üçüncü formalar da "Bu kapıdan giren herkes bilir: Her yere benzemez. Burası Beşiktaş!" şeklinde tanıtıldı.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
Beşiktaşımızın adidas tarafından tasarlanan 2025-26 sezonu formaları, “Burası Beşiktaş” kampanyası ile adidas mağazaları, adidas Online Shop, Kartal Yuvası Online Shop, BJK SuperApp ve tüm Kartal Yuvası mağazalarında taraftarlarımızla buluştu.
Sadeliği ön plana çıkaran yeni iç saha forması, klasik beyaz zemini siyah detaylarla buluşturuyor. V yaka tasarımla tamamlanan forma, özel reverse waffle kumaşıyla ekstra konfor sunuyor.
Deplasman formasında ise kulübümüzün simgelerinden siyah-beyaz çubuklu desen modern yorumla yeniden hayat buluyor. Klasik çizgilere sahip tasarım, dikkat çekici kırmızı detaylar ve bisiklet yaka ile güçlü bir silüet kazanıyor.
Koleksiyonun üçüncü forması, siyah zemin üzerindeki özel deseniyle öne çıkıyor. İlhamını, Tüpraş Stadyumu’nun tarihi giriş kapısındaki motiflerden alan forma; kırmızı ve beyaz detaylarla zenginleşiyor, polo yaka ile tamamlanarak özgün ve güçlü bir karaktere bürünüyor.
Taraftarlarımızın siyah-beyaz tutkusundan ve sokak kültüründen ilham alan saha dışı koleksiyon ise futbolun coşkusunu şehrin ritmiyle harmanlıyor. Lansman sürecinde yalnızca Kartal Yuvası mağazalarında satışa sunulacak olan saha dışı koleksiyon; antrenman tişörtlerinden polo yaka modellere, kapüşonlu sweatshirt’lerden kolsuz tişörtlere, eşofman takımlarından ceketlere uzanan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.
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