Beşiktaş, yeni sezon formalarını satışa sundu

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Süper Lig devi Beşiktaş, futbol A takımının 2025-2026 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve üçüncü formalarını görücüye çıkardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iç saha forması tanıtılarak, "Gelenekler hiçbir zaman yok olmaz." ifadeleri kullanıldı.

Dış saha formaları ise "Siyahı asaletinden, beyazı tarihinden." şeklinde tanıtıldı.

Üçüncü formalar da "Bu kapıdan giren herkes bilir: Her yere benzemez. Burası Beşiktaş!" şeklinde tanıtıldı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: