Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

Haber Merkezi
Beşiktaş yeni sezonun startını veriyor...
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
4 TEMMUZ'DA AVUSTURYA'YA GİDİLECEK
Hazırlıklarına bir süre tesislerinde devam edecek Beşiktaş, 4-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.
Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.
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