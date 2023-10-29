Beşiktaş'a kötü haber! Valentin Rosier hastalandı Beşiktaş'ta yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Valentin Rosier, Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Teknik direktörler Burak Yılmaz ve Marius Sumudica'yı karşı karşıya getirecek bu maç 30 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Kritik mücadele öncesinde ise siyah-beyazlı takıma Vincent Aboubakar'ın ardından bir kötü haber daha geldi.

Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier'in hastalık sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

"Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Gaziantep FK maçı öncesinde siyah-beyazlılarda; Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Eric Bailly, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Arthur Masuaku ve Omar Colley'nin de sakatlıkları bulunuyor.