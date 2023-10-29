Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında açıklama Beşiktaş, golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'ın antrenman ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı.

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Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

30 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde siyah-beyazlı takıma kötü bir haber geldi.

Beşiktaş Kulübü Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"Aboubakar’ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde geçirmiştir.



Aboubakar’ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir.

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişme üzerine eksikler arasına Aboubakar da katıldı.

Siyah-beyazlılarda; Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Eric Bailly, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Arthur Masuaku ve Omar Colley'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Bu sezon 11 gol attı

Beşiktaş formasıyla bu sezon 16'sı ilk 11 olmak üzere 18 resmi maça çıkan 31 yaşındaki forvet, 11 gol ve 3 asistle mücadele etti.