Beşiktaş'a mı geliyor? Dick Advocaat için açıklama

Curaçao Yardımcı Antrenörü Cor Pot, Beşiktaş'ın daha önce teknik direktörlük için Dick Advocaat ile ilgilendiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 14:30
  • Beşiktaş, daha önce Dick Advocaat ile ilgilendi.
  • Curaçao Yardımcı Antrenörü Cor Pot, Advocaat'ın kararlarının belirsiz olduğunu belirtti.
  • Advocaat, Curaçao'yu Dünya Kupası'na taşıyarak dikkat çekti.

Curaçao Yardımcı Antrenörü Cor Pot, takımın teknik direktörü Dick Advocaat hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Pot, Advocaat'ın kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, Beşiktaş'ın Dick Advocaat için daha önce kapıyı çaldığına da değindi.

"BELKİ BEŞİKTAŞ YENİDEN KAPIYI ÇALAR"

Pot, yaptığı açıklamada, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 78 yaşındaki Advocaat son olarak, 150 bin nüfuslu Curaçao'yu Dünya Kupası'na götürerek büyük bir mucizeye imza atmıştı.

