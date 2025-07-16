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Beşiktaş'ın Avusturya kampı devam ediyor

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 09:41
Beşiktaş'ın Avusturya kampı devam ediyor

Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarına dün akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, açma germe çalışmasıyla başladı.

İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını bugün TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ, SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık mücadelesinde ise bugün Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak.

Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak maç TSİ 19.30'da başlayacak.

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