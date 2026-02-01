Beşiktaş'ın kaleci Lucas Perri'ye yaptığı teklif reddedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transferde gaza basan Beşiktaş, kalesine yapacağı takviye konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Aston Villa'dan Yasin Özcan ve Inter'den Kristjan Asllani'yi kadrosuna katan siyah beyazlılar, ara transfer döneminin sonuna kadar 3 isme daha imza attırmayı hedefliyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında alacakları üç futbolcudan birisinin kaleci olacağının altını çizmişti.

MERT GÜNOK SONRASI KALECİ ARANIYOR

Mert Günok'un Fenerbahçe'ye transferinin ardından yabancı bir eldivene kalesini teslim etmek isteyen siyah beyazlılar İngiltere Premier Lig'e yöneldi.

Sky Sports'un haberine göre; Leeds United'ın Brezilyalı kaleci Lucas Perri, Beşiktaş'ın ilgisini çekiyor.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Siyah beyazlıların, Perri'nin transferi için İngiliz kulübüyle iletişime geçtiği belirtildi.

Haber detayında, Leeds'in 28 yaşındaki kalecisiyle yollarını ayırmak istemediği için Beşiktaş'ın teklifini reddettiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Premier Lig ekibinin geçtiğimiz yaz 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Perri, bu sezon çıktığı 16 maçta 29 gol yedi.

Brezilyalı eldiven 3 maçta kalesini gole kapadı.