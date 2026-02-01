Eski hakemler, Beşiktaş-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonunu yorumladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1'le geçti.

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Asllani kırmızı kart gördü.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladılar.

ASLLANI'NİN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Bülent Yıldırım:

Hakem bu pozisyonda kötü açıda. Disiplin standardı bu kadar oturmuş bir hakemin buradan nasıl bir ihraç düşünmeyeceğini anlamadık. Ama yer almakta hata yapmış. Fotoğrafın bütününü görememiş. Bazen tecrübeler ve yitimler acı verir.

Bahattin Duran:

"Çok net bir kırmızı kart. Hakemin maçtaki en büyük hatası."

Deniz Çoban:

"Bence burada kendini hazır tutmamasının nedeni oyuncu topu ayağından çok açtığında sabit kalmaması. Sabit kalması gerekiyordu. Bu pozisyonu VAR'da bir kez izlediğinizde karnınıza yumruk yemiş gibi olursunuz. Ama bu iki dakikada çıkacak bir karar değil."

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)