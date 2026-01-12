Beşiktaş'ın transfer planları sekteye uğradı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü sona erecek.

Beşiktaş, bu süreçte Jonas Svensson, David Jurasek, Gabriel Paulista ve Mert Günok ile yollarını ayırırken Necip Uysal da kadro dışı bırakıldı.

Ancak siyah-beyazlılar, henüz kadroya yeni bir oyuncu katamadı.

EN AZ 5 OYUNCU ALMA PLANI

Teknik Direktör Sergen Yalçın, ara transferde 5-6 oyuncu almayı planladıklarını belirtmişti.

Öncelikli olarak kaleci, stoper, sol bek ve orta saha takviyeleri hedefleniyor, fakat yapılan görüşmeler bugüne kadar sonuç vermedi.

Özellikle sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların zaman daraldıkça tepki göstermeye başladığı görüldü.

TARAFTAR TEPKİLİ: ZAMAN DARALIYOR...

Beşiktaş yönetimi de bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi

Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i şu an satmak istemeyen Chelsea, Beşiktaş'ın planlarını zorlaştırıyor.

Wolverhampton'un Fildişi Sahilli stoperi Emmanuel Agbadou, transfer için hazır olsa da İngiliz kulübü indirime yanaşmıyor.

TRANSFERLER UZADIKÇA UZADI

Beşiktaş, milli orta saha Salih Özcan ile 3,5 yıllık sözleşmede anlaşma sağladı, ancak Borussia Dortmund'un 4 milyon euroluk talebi süreci durduruyor.

Ayrıca Portekizli sol bek Nuno Tavares için Beşiktaş, Lazio'ya 11 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

İtalyan ekibi ise 15 milyon euro istiyor. Taraflar anlaşırsa transferin gerçekleşmesi bekleniyor.