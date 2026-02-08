Abone ol: Google News

Beşiktaş’ın yeni transferi Emmanuel Agbadou ilk maçında asist yaptı

Beşiktaş’ın, İngiliz ekibi Wolverhampton’dan renklerine bağladığı Emmanuel Agbadou, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydiği Alanyaspor mücadelesinde Hyungyu Oh’un attığı röveşata golünde asisti yapan oyuncu oldu.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 22:15
  • Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Yeni transfer Emmanuel Agbadou, ilk maçında Hyungyu Oh'un golüne asist yaptı.
  • Agbadou, Wolverhampton'dan transfer edildi.

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların gollerini 32. dakikada Orkun Kökçü ve 54. dakikada Hyungyu Oh kaydetti.

ASİST YAPTI

Yeni transfer Oh’un attığı röveşata golünde asisti yapan futbolcu ise bir başka yeni transfer Emmanuel Agbadou oldu.

Wolverhampton’dan kadroya katılan Agbadou’nun, ceza sahası içi sol tarafından kafayla içeriye çevirdiği topta Oh rövaşatayla fileleri sarstı.

Emmanuel Agbadou da böylelikle Tüpraş Stadyumu’nda taraftarı önündeki ilk karşılaşmada bir asiste imza attı.

Eshspor Haberleri