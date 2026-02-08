Beşiktaş’ta Amir Murillo ilk maçına çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu müsabakada siyah-beyazlıların yeni transferleri de Tüpraş Stadyumu’nda taraftarların karşısına çıktı.

Bu isimlerden biri de Panamalı futbolcu Amir Murillo oldu.

Marsilya’dan kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesinde yedek başladı.

78'DE OYUNA GİRDİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Murillo’yu 78. dakikada Gökhan Sazdağı’nın yerine oyuna dahil etti.