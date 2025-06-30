Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta gelen isimlerin yanı sıra giden oyuncular da netleşiyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlılarda bir ayrılık yaşandı.

Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesinde sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını açıkladı.

MASUAKU GİTTİ

Siyah-beyazlıların açıklamasında "2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada ayrıca "Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022 yazında West Ham'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 3 sezonda 108 maçta forma giyerken 3 gol atıp 18 de asist üretti.

Demokratik Kongolu savunma oyuncusu, Beşiktaş'ta 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.