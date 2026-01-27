Beşiktaş'ta bitmeyen tepki: İstifa talepleri sosyal medyadan tribünlere sıçradı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eyüpspor'a karşı alınan beraberlik ve yeni transferlerin bir türlü yapılmaması Beşiktaş'ta bardağı taşırdı.

Eyüpspor'a karşı oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar, maç içinde ve müsabakanın sona ermesinin ardından yaptıkları tezahüratlarla transferlerin gecikmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı, ‘Transferler nerede?’ ‘Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?’, ‘Yönetim istifa’ ve ‘Transfer yapmayın bırakın gidin’ tezahüratlarıyla yönetime tepkilerini dile getirdi.

BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNİN ÖFKESİ DİNMEK BİLMİYOR

Siyah-beyazlılarda taraftarların yönetime olan öfkesi ise yeni değil...

Öyle ki Samsunspor ile oynanan ve 1-1 beraberlik ile sonuçlanan Süper Lig maçının son dakikalarında tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri duyuldu.

Samsunspor maçının ardından benzer bir senaryo da Gaziantep FK mücadelesinde yaşandı.

İSTİFA, İSTİFA, İSTİFA...

Beşiktaş taraftarları, ‘Yönetim istifa’, ‘Sergen Yalçın istifa’ ve ‘Serdal Adalı hesap versene’ tezahüratlarında bulundu.

Gaziantep FK'nın yanı sıra geçen hafta oynanan Kayserispor karşısında da tribünlerde benzer bir senaryo vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son bölümünde dakikalarca “yönetim istifa” tezahüratlarıyla tepkisini gösterdi.

"TARAFTAR SOSYAL MEDYADA DEĞİL STATTA"

Maç öncesinde de taraftarlardan “Serdal başkan transfer nerede?” tezahüratlarıyla ses yükselmişti.

Öte yandan 15 Kasım'da Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Serdal Adalı, “Taraftar sosyal medyada değil, sokakta ve stadyumda. Ben son yıllarda en sevilen yönetici, Sergen Hoca da en sevilen teknik direktör.” ifadelerini kullanmıştı.

Serdal Adalı'nın bu ifadeleri sosyal medyada ses getirmiş ve taraftarlar arasında tartışılmıştı.