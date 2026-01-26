Beşiktaş taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi

- Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında 2-1 geriye düştü ve taraftarlar "Yönetim istifa" şeklinde tepki gösterdi.
- Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca transfer eksikliklerini ve Serdal Adalı yönetimini eleştirdi.
- Geçen hafta Kayserispor maçında da benzer tepkiler verilmişti.
Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşılaştı.
Beşiktaş'ın ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 2-1 geriye düşmesi sonrasında taraftarlardan istifa tepkisi geldi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI YÖNETİME ÖFKELİ: İSTİFA!
Beşiktaşlı taraftarlar, takımın Eyüpspor karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından yönetime tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı tribünler, takımları yenik duruma düştükten sonra, "Yönetim istifa", "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" ve "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.
GEÇEN HAFTA DA YAŞANDI
Öte yandan siyah-beyazlıların geçtiğimiz hafta Kayserispor'a karşı oynadıkları maçta da benzer senaryo yaşanmıştı.
Tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, bu hafta olduğu gibi Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etmişti.