Beşiktaş taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi

Eyüpspor'la karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 21:44 Güncelleme:
  • Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında 2-1 geriye düştü ve taraftarlar "Yönetim istifa" şeklinde tepki gösterdi.
  • Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca transfer eksikliklerini ve Serdal Adalı yönetimini eleştirdi.
  • Geçen hafta Kayserispor maçında da benzer tepkiler verilmişti.

Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşılaştı.

Beşiktaş'ın ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 2-1 geriye düşmesi sonrasında taraftarlardan istifa tepkisi geldi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YÖNETİME ÖFKELİ: İSTİFA!

Beşiktaşlı taraftarlar, takımın Eyüpspor karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından yönetime tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı tribünler, takımları yenik duruma düştükten sonra, "Yönetim istifa", "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" ve "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.

GEÇEN HAFTA DA YAŞANDI

Öte yandan siyah-beyazlıların geçtiğimiz hafta Kayserispor'a karşı oynadıkları maçta da benzer senaryo yaşanmıştı.

Tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, bu hafta olduğu gibi Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etmişti.

