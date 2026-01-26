Beşiktaş taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşılaştı.

Beşiktaş'ın ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 2-1 geriye düşmesi sonrasında taraftarlardan istifa tepkisi geldi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YÖNETİME ÖFKELİ: İSTİFA!

Beşiktaşlı taraftarlar, takımın Eyüpspor karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından yönetime tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı tribünler, takımları yenik duruma düştükten sonra, "Yönetim istifa", "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" ve "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.

GEÇEN HAFTA DA YAŞANDI

Öte yandan siyah-beyazlıların geçtiğimiz hafta Kayserispor'a karşı oynadıkları maçta da benzer senaryo yaşanmıştı.

Tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, bu hafta olduğu gibi Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etmişti.