Beşiktaş'ta Bodrum FK maçının hazırlıkları devam etti

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Koordinasyon çalışmaları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, yan top çalışmasının ardından bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, BODRUM'A GİDECEK

Siyah-beyazlılar, Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Bodrum’a gidecek.