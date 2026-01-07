Abone ol: Google News

Beşiktaş’ta Cengiz Ünder bireysel çalıştı!

Beşiktaş'ın ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampındaki antrenmanında Cengiz Ünder takımdan ayrı bireysel çalıştı.

  • Beşiktaş, Antalya kampında ikinci devre hazırlıklarına devam ediyor.
  • Cengiz Ünder, antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı.
  • Antrenman, koşu, kondisyon, top kapma ve dar alan çalışmalarıyla gerçekleşti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman koşu ve kondisyon çalışmasıyla başladı.

TAKTİK ÇALIŞILDI

Top kapma ve pas çalışmasının ardından siyah-beyazlılar dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularına taktik çalıştırdı.

BİREYSEL ÇALIŞMA YAPTI

Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ise takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

