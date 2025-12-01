Beşiktaş’ta Cengiz Ünder, bu kez penaltıyı kaçırdı Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçında penaltıdan attığı golle takımına 1 puanı getiren Cengiz Ünder, Fatih Karagümrük mücadelesinde ise penaltıdan yararlanamadı.

Göster Hızlı Özet Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Cengiz Ünder, bu maçta kazandığı penaltı fırsatını gole çeviremedi.

Geçen hafta Samsunspor'a karşı penaltı golü atan Cengiz, bu hafta başarısız oldu. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 54. dakikada ceza sahasında Serginho'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR'ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Cengiz'in vuruşunda top kaleci Grbic'te kaldı. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında attığı penaltı golüyle takımına 1 puanı getiren Cengiz, bu hafta ise bu fırsattan yararlanamadı. SÜPER LİG'DE 4 PENALTININ 2'Sİ GOL OLDU Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de 4 kez penaltı kazandı. Siyah-beyazlılarda bu penaltıların 2'si golle sonuçlanırken, 2'si ise kaçtı Beşiktaş'ın ilk penaltısını Tammy Abraham, Eyüpspor maçında gole çevirdi. Abraham, Kasımpaşa mücadelesinde ise penaltıdan faydalanamadı. Geçtiğimiz hafta ise üçüncü penaltıyı Cengiz Ünder, Samsunspor mücadelesinde golle sonuçlandırmayı başardı.

