Afrika Uluslar Kupası'na giden Ismail Jakobs kayıplara karıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, ülkesi Senegal'de gündem oldu.

Afrika Kupası için Senegal'in kadrosuna katılan Ismail Jakobs, pazartesi gününden bu yana takımla hiç çalışmadı.

ANTRENMANLARDA GÖRÜNMEDİ

Senegal basınından Wiwsport'ta yer alan habere göre, Jakobs'un antrenmanlarda da hiç görünmediğini öne sürdü.

Futbol federasyonundan ise 26 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Senegal, Afrika Kupası'ndaki ilk maçına 23 Aralık Salı günü Botsvana karşısında çıkacak.

Öte yandan Galatasaray ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan futbolcu, sakatlıkları nedeniyle toplam 133 takımdan uzak kaldı ve tam 31 maç kaçırdı.