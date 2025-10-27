Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

- Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç için hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma koşuları sonrası 5'e 2 top kapma idmanları gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşularla sona erdi.
HAZIRLIKLAR 29 EKİM'DE SÜRECEK
Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, 29 Ekim Çarşamba günü derbi hazırlıklarına devam edecek.