Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynayacağı derbi maçına hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 16:59
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç için hazırlıklarına başladı.
  • İdman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
  • Beşiktaş, yarını izinli geçirdikten sonra derbi hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları sonrası 5'e 2 top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşularla sona erdi.

HAZIRLIKLAR 29 EKİM'DE SÜRECEK

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, 29 Ekim Çarşamba günü derbi hazırlıklarına devam edecek.

Eshspor Haberleri