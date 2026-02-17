Samsunspor, KF Shkndija maçı hazırlıklarını tamamladı

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde KF Shkndija ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
- Takım, Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde antrenman yaptı ve Kuzey Makedonya'ya seyahat edecek.
- Maç, 19 Şubat Perşembe günü National Arena Todor Proeski'de oynanacak.
Samsunspor, 2025-2026 sezonu UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya’da National Arena Todor Proeski’de KF Shkndija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
FINK YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İdmanda 5’e 2 pas çalışmaları üzerinde durulurken, taktiksel varyasyonlara yönelik organizasyonlar denendi.
Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde havayoluyla Kuzey Makedonya’ya hareket edecek.