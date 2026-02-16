Beşiktaş'ta El Bilal Toure'yle ilgili sakatlık gelişmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de dün akşam oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçında kazanan, 3-2'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan El Bilal Toure, ilk yarıda sakatlık yaşamıştı.

Toure, 34. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Yaşananların ardından Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

BEŞİKTAŞ SON DURUMUNU AÇIKLADI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda, kanama ve yırtık tespit edildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

EN AZ 1 AY YOK

Öte yandan Toure'nin, en az 1 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği ve bu süreçte Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Malili futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.