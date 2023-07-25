Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan ameliyat oldu Yaptığı trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan ve sakatlık geçiren Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan ameliyat edildi.

UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Tirana maçı öncesinde Almanya'daki kampı tamamlayıp İstanbul'a dönen Beşiktaş'ta genç futbolcu Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de bir benzin istasyonu yakınında ufak çaplı bir trafik kazasına karışmıştı.

Yaşanan bu kaza sonrasında genç futbolcuya bir trafik magandası saldırıda bulunmuştu. Bu arbede sırasında sakatlık geçiren Emrecan'ın Hamstring kasları yırtılmıştı.

"Çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır"

Sahalardan yaklaşık olarak 4-6 ay arasında uzak kalması beklenen genç stoper bugün ameliyat edildi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a Acıbadem Altunizade Hastanesinde, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ile Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleşitirilen ameliyatla hamstring tendon onarımı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.