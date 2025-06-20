Beşiktaş'ta Ernest Muçi ayrılığı kapıda: Bonservis bedeli netleşti

Arnavut yıldız Ernest Muçi için Avrupa'dan bazı kulüpler oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Siyah-beyazlılar, 10 milyon euro bonservis bedeli ile Polonya ekibi Legia Varşova'dan Ernest Muçi'yi kadrosuna katmıştı.

Çoklu pozisyon yeteneği ile hem 10 numara hem de kanatlarda görev alabilen yetenekli oyuncu, geride kalan 1.5 sezonda 55 resmi karşılaşmada forma giydi ancak istenilen beklentileri karşılayamadı.

RAFA'NIN GÖLGESİNDE KALDI

Muçi, Beşiktaş'ın Rafa Silva transferi sonrası tamamen gölgesinde kaldı.

Beşiktaş, Arnavut oyuncusu Ernest Muçi'yi 10 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi durumunda elden çıkarmayı planlıyor.

Muçi'de, Beşiktaş'ın mutlaka yapacağı sol kanat transferinin ardından forma şansının azalacağını düşünerek ayrılığa sıcak bakıyor.

10 MİLYON EURO DÜZEYİNDE BİR TEKLİFE SATILACAK

Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Muçi bu maçların 23'ünde ilk 11'de yer aldı.

Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla 55 resmi maça çıkarken 11 gol, 4 asiste imza attı.