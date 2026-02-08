Hyungyu Oh: Kendimle gurur duyuyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların gollerini 32. dakikada Orkun Kökçü ve 54. dakikada Hyungyu Oh attı.

İLK MAÇINDA RÖVEŞATA ATTI

İkinci transfer döneminde Belçika ekibi Genk’ten kadroya katılan Oh, ilk maçında gol sevinci yaşamayı başardı.

Röveşatayla fileleri havalandıran Güney Koreli futbolcu, Tüpraş Stadyumu’nda tribünleri sevindirdi.

KORELİ TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

Aynı zamanda az sayıda Güney Koreli futbolseverin de Hyungyu Oh’u desteklemek için tribünlerdeki yerlerini aldığı görüldü.

"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Hyeongyu Oh, karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk maçında gol atmasıyla ilgili konuşan Güney Koreli futbolcu "Evimizdeki ilk maçımı oynadığım için çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Bu büyük kulüpte oynadığım için gururluyum. Kazanamadığımız için mutlu değilim. Daha fazlası için zorlayacağız." dedi.

"RÜYA GİBİ BİR STADYUM"

Hyeongyu Oh ayrıca "Atmosfere inanamadım. Rüya gibi bir stadyum. Harika bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.