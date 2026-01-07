Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 15:50
Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor
  • Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, futbolcular salon çalışması yaptı.
  • Takım, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, 2025-26 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, salonda basına kapalı yapılan idmanda futbolcular, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarının ardından dayanıklılık uygulamalarıyla antrenmanı tamamladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Beşiktaş, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Eshspor Haberleri