Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor

- Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.
- Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, futbolcular salon çalışması yaptı.
- Takım, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş, 2025-26 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, salonda basına kapalı yapılan idmanda futbolcular, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarının ardından dayanıklılık uygulamalarıyla antrenmanı tamamladı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Beşiktaş, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.