Beşiktaş'ta kiralık gönderilenler suskun

Beşiktaş'ta kiralık gönderilen oyuncular, yeni takımlarında şu ana kadar beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Sezon başında performans, yabancı kontenjanı veya uyum sorunları nedeniyle gönderilen 8 isim, gittikleri kulüplerde bir türlü ritim tutturamadı.

29 MAÇTA 0 GOL, 1 ASİST

Siyah-beyazlı takımdan kiralık ayrılan Semih Kılıçsoy (Cagliari), Al Musrati (Verona), Jean Onana (Genoa), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Joao Mario (AEK Atina), Ernest Muçi (Trabzonspor), Can Keleş (Kocaelispor) ve Elan Ricardo (Athletico Paranaense), toplamda 29 resmi maça çıktı.

Ancak bu oyuncular tek bir gol bile atamadı.

Skor katkısı sadece Joao Mario'nun Yunanistan Kupası'nda yaptığı 1 asistle sınırlı kaldı.

SEMİH VE ONANA GERİ PLANDA

Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy, sadece 2 maçta 26 dakika sahada kalabildi.

Jean Onana ise Genoa'da 2 maçta 161 dakika süre aldı.

İki futbolcu da teknik heyetlerinin rotasyonunda kendine yer bulamadı.

ORTA SAHA DUVARI ÇÖKTÜ

Verona forması giyen Al Musrati 3 maçta 145 dakika, Hull City'de oynayan Amir Hadziahmetovic ise 5 maçta 319 dakika görev yaptı.

Ne Musrati ne de Hadziahmetovic, takımlarına hücum katkısı sağlayabildi.

YURT İÇİNDEKİLER DE SUSKUN

Ernest Muçi, Trabzonspor'da 4 karşılaşmada 132 dakika, Can Keleş ise Kocaelispor'da 6 maçta 316 dakika forma giydi.

Her iki oyuncu da skora etki edemedi.

TEK KATKI MARIO'DAN

Yunanistan ekibi AEK Atina'da 5 maçta 243 dakika oynayan Joao Mario, Panetolikos karşısında alınan 2-1'lik galibiyette 1 asist yaptı ve kiralık futbolcular arasında skor katkısı verebilen tek isim oldu.