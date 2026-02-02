Beşiktaş'ta Kocaelispor maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.