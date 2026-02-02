Beşiktaş'ta Kocaelispor maçının hazırlıkları başladı

- Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
- Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde, kondisyon ve taktik ağırlıklı yapıldı.
- İdman, ısınma koşuları, pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi başladı...
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.