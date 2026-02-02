Göztepe'de Juan'a Lille talip oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenip 39 puana yükselen ve Avrupa yolunda yerini sağlama alan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan'a, Fransa'dan talip çıktı.

Sarı-kırmızılarda 2 sezondur iyi bir performans gösteren Brezilyalı golcü için Lille takımının devrede olduğu ifade edildi.

GÖZTEPE SICAK BAKMIYOR

Fransız ekibinin, Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketiyle temasa geçtiği ancak kurmayların devre arasında Juan'ı vermeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Lille'e yaz döneminde görüşmeyi öneren Sport Republic'in, ara transfer döneminde oyuncu satmayacağı bildirildi.

GÖZTEPE SATIŞ İSTEMİYOR

Orta saha Anthony Dennis, stoper Taha Altıkardeş ve sağ kanat Arda Okan Kurtalan'a gelen teklifleri de yetersiz bulan kurmayların önceliği Avrupa kupalarına verdiği kaydedildi.

Bu sezon iyi bir performans gösteren ve hedefe koşan takımı bozmayı düşünmeyen yönetimin, çok ekstra teklifler gelmediği sürece oyuncu vermeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Juan Silva, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Bu sezon da etkili bir performans gösteren Sambacı, 19 müsabakaya çıkıp fileleri 6 kez havalandırdı.

Toplam 1527 dakika süre alan Juan, 3 de asist yaparak takıma katkı sağladı.

GÖZTEPE'NİN SATIŞLARI

Göztepe, sezon başında Brezilyalı forveti Romulo'yu 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Leipzig'e satmıştı.

Sarı-kırmızılılar, bir diğer Brezilyalı hücum oyuncusu Emersonn'u da Fransız takımı Toulouse'a göndermişti.