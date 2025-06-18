Beşiktaş'ta Onur Bulut ile yollar ayrılıyor

Haber Merkezi
Beşiktaş, 2022/23 sezonunda transfer ettiği Onur Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Başakşehir, Onur Bulut'u transfer edecek.
BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Onur Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.
Transfer 325 bin euro karşılığında gerçekleşecek.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş ile 75 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol, 5 asist kaydetti. Siyah-beyazlılar ile geçirdiği 3 sezonda 2 kupa kazandı.
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