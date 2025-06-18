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Beşiktaş'ta Onur Bulut ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Onur Bulut ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta gözden düşen Onur Bulut için Süper Lig ekibi Başakşehir devreye girdi. Kulüp, Onur Bulut ve Beşiktaş'la her konuda anlaşmaya vardı.