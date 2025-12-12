Emre Mor halı sahada görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sözleşmesi Fenerbahçe’de bulunan ve son 2 yılını Karagümrük ve Eyüpspor’da geçiren Emre Mor, sarı-lacivertli kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe kadro dışı kararıyla birlikte Mor'un bu sezon lisansını çıkarmamıştı.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 49 maçta 6 gol ve 5 asist üreten oyuncu, bireysel çalışmalarına devam ediyordu.

BİREYSEL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORDU

Mor'la ilgili son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video dikkat çekti.

Emre Mor'un bir halı sahadan görüntüleri paylaşıldı.

Videoda Mor'un kaleciye etkisiz bir şut çektiği görüldü.

HALI SAHADA GÖRÜLDÜ

Öte yandan geride kalan sezonda Eyüpspor ile 18 lig maçına çıkan Emre Mor, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon hiçbir takımla anlaşamayan yıldız oyuncu, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde resmi maça çıkmadı.