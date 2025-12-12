Muaythai'de bir yılda 3 kupa kazanan Utme Mete Yağcı'dan tarihi başarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayserili milli sporcu Utku Mete Yağcı, muaythai kariyerinin en parlak dönemini yaşadığı 2025’te Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak adını zirveye yazdırdı. Milli Takım Antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Nazım Yorulmaz’ın yönlendirmesiyle 10 yıl önce spora adım atan Yağcı, her geçen yıl başarı grafiğini yükseltti.

2019'DAN 2025'E UZANAN BAŞARI YOLCULUĞU

Spor kariyerindeki ilk derecesini 2019’da Erzincan’daki Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda beşincilikle alan genç sporcu, ulusal ve uluslararası arenada yeni başarılara imza attı. 2023’te Gençler Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken Yağcı, 2025’e ise damgasını vurdu.

ANTALYA VE YUNANİSTAN'DA ALTIN YIL

Mayıs ayında Antalya’da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yağcı, Süper Lig müsabakalarında da birincilik elde ederek Türkiye şampiyonu oldu. Kasım ayında Yunanistan’da yapılan Büyükler Elit Avrupa Şampiyonası’nda da rakiplerini geçerek kürsünün en üst basamağına çıktı ve aynı yıl içinde iki uluslararası şampiyonluk yaşayan nadir sporculardan biri oldu.

"OLİMPİYAT OLASILIĞI BENİM İÇİN BÜYÜK MOTİVASYON"

Severek yaptığı sporu son 6 yıldır yoğun antrenman programıyla sürdüren milli sporcu, şunları söyledi:

Branşımda bir yılda iki büyük organizasyonda şampiyon olmak benim için gurur verici. Her yıl uluslararası arenada madalya kazanmayı hedefliyorum. Muaythai’nin 2032 Olimpiyatları’na dahil edilme ihtimali var. O zamana kadar her platformda başarılı olup bu ihtimal gerçekleşirse Türkiye’yi orada temsil etmek istiyorum.

Yağcı, sportif kariyerinin yanı sıra Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde eğitimine devam ettiğini belirtti.

"BU BAŞARI, 9 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞI"

Muaythai Milli Takımı Antrenörü Nazım Yorulmaz, Yağcı’nın elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

Utku’yla 9 yıl önce okulda tanıştık. Uzun soluklu bir projeyle yola çıktık ve bugün hayallerimizin gerçekleştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Dünya şampiyonluğundan sonra Avrupa’da da birinci olmamız gerekiyordu; bunun tesadüf olmadığını göstermek istedik. Finalde iki yılın Avrupa şampiyonu Rus rakibi yenerek bunu başardık.

Yorulmaz, daha büyük hedefler için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.