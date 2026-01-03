Beşiktaş'ta Rafa Silva kararının sebebi ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için kamp yapacağı Antalya'ya gitti.

Siyah beyazlı takımda kadro dışı bırakılan Mert Günok ve Necip Uysal'ın yanı sıra sözleşme fesih görüşmeleri yapan Jonas Svensson ve David Jurasek de Antalya'ya götürülmedi.

ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLME NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'tan ayrılmak istediği bilinen Rafa Silva ise kamp kadrosunda yer aldı.

Portekizli yıldızın Antalya'ya götürülmesinin perde arkasında yaşanan detaylar ise belli oldu.

Millyet gazetesinde yer alan habere göre; Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile görüşen Rafa Silva, kampa katılmak istediğini bildirdi ve Antalya kadrosuna dahil edildi.

SON BİR ŞANS...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Rizespor maçının ardından "Mukavelesi gereği antrenmanda yer alıyor. Futbolcu gibi antrenman yapmıyor." dediği Rafa Silva'ya Antalya kampında son bir şans vereceği öğrenildi.

Öte yandan Portekizli futbolcunun ise kampa katılsa da ayrılma konusundaki düşüncesini sürdürdüğü ve menajeri aracılığıyla bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.

Siyah-beyazlı yönetim, Rafa'yı göndermek için iyi bir teklif gelmesini bekliyor.