Burak Yılmaz'dan A Milli Futbol Takımı'na övgü

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

Genç teknik adam, Gaziantep ekibiyle yaşadıkları, hedefleri, transfer çalışmaları ve milli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİR SÜRE GÜNDEMİ MEŞGUL ETTİK"

Burak Yılmaz, Gaziantep ekibiyle yaşadığı kısa süreli ayrılık hakkında şunları söyledi:

Belli bir süre gündemi meşgul ettik. Bunu döndükten sonra dilediğim özürle de ifade etmiştim. Ama hangi teknik direktör bu kadar güzel şeyler inşa ettiği yerden ayrılmak ister. Gönlümüz kırılarak verdiğimiz bir karardı. İki kişinin ettiği küfür yüzünden görevi bırakmadım bunun altında yatan çok başka nedenler vardı.

"4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmalarına değinen Burak Yılmaz, "Toplam 4 transfer yapacağız, Pazartesi günü 2 transfer açıklamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"CAMARA İÇİN CİDDİ TEKLİFLER ALDIK"

Genç çalıştırıcı, kariyerinin ilk transfer döneminde yakaladığı başarıdan memnun olduğunu söyledi.

Yaz döneminde takımını başına geçerken gerçekleştirdikleri 5 transferden de verim aldıklarını kaydeden Burak Yılmaz, "Bayo 6 gol attı, daha fazla atabilirdi. Parma'dan bonservisiz olarak kadromuza kattığımız Camara'yı uzun süredir takip ediyordum. Camara için devre arasında ciddi teklifler aldık fakat reddettik" dedi.

"BENİ ARAYANLAR OLUYOR"

Burak Yılmaz, performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kacper Kozłowski'ye büyük takımlardan talep olduğunu söyledi.

Kozlowski'nin tüm büyük takımların kadrosunda görmek isteyeceği bir isim olduğunu kaydeden Yılmaz, "Kozlowski ile alakalı beni arayanlar oluyor. Ben de gerekli raporu veriyorum. Sezon sonu olması kaydıyla" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULAR DAHA AZ İSTEKLİ"

Gaziantep FK'nın çalıştırıcısı Burak Yılmaz, "Genç oyuncular, bizim dönemdeki oyunculara nazaran daha az istekli" dedi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ligin ikinci yarısındaki hedefleri hakkında da konuşan Yılmaz, "Ligin ikinci yarısında 23'ün üzerinde puan toplamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEK TARAFLI İLERLEMİYOR"

Genç çalıştırıcı, kendisinin bir oyun felsefesinin olduğunu ancak rakibe göre oyun stratejisini değiştirdiğini ifade etti.

Yılmaz, "Her teknik direktör bir takımla uzun çalışmak ister ama süreç tek taraflı ilerlemiyor" diye konuştu.

"HAYALLERİM VAR"

Teknik direktörlük kariyerindeki hedeflerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Burak Yılmaz, "Elbette hayallerim var ama geleceğe dair fazla plan yapmak istiyorum. Yurtiçi yurtdışı takımları çalıştırma planlarım var ama uzun vadeli planlar yerine önce anda kalıp başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ JENERASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Futbol Takımı ve teknik direktörü Vincenzo Montella'dan övgüyle söz eden Burak Yılmaz, Ay-yıldızlıların kadrosunu "altın jenerasyon" olarak nitelendirdi.

Yılmaz, "Milli Takımız ve Montella harika işler çıkarıyor ve bu jenerasyonun tarihimizdeki en iyi jenerasyon olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ARTETA İLE GÖRÜŞME YAPACAĞIM"

Arsenal'ı ve teknik direktörü Mikel Arteta'yı yakından takip ettiğini kaydeden Yılmaz, “Arteta ile yakın zamanda futbol üzerine yüz yüze bir görüşme yapacağım. Kendisini beğenerek takip ediyorum" şeklinde konuştu.

"ONLARIN DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Genç çalıştırıcı, "Gaziantep FK taraftarlarını bu küçük ayrılık sürecinde kırdıysam özür diliyorum. Onların desteğine çok ihtiyacımız var" diyerek sözlerini noktaladı.