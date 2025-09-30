Beşiktaş'ta Rafa Silva vites yükseltti

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana taraftarların sevgilisi olan Rafa Silva, sezona durgun başlasa da son haftalarda eski formuna kavuştu.

Bunda en büyük pay sahibi ise şüphesiz teknik direktör Sergen Yalçın'dı.

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Tecrübeli çalıştırıcı, Göztepe yenilgisinin ardından Rafa ile özel bir görüşme yaptı ve Portekizli oyuncu o görüşmeden sonra adeta şaha kalktı.

Önce Kayserispor maçında muhteşem bir performans sergileyen ve bu performansını hat-trickle süsleyen Portekizli yıldız, Kocaelispor karşılaşmasında da golünü atarak takımını zafere taşıdı.

HATI-TRICK'TEN SONRA BİR GOL DAHA

Öte yandan Beşiktaş’ın Süper Lig’e o sezon yükselen takımlara attığı son 12 golün yarısında Portekizli Rafa Silva’nın doğrudan katkısı bulunuyor.

Bu seride 3. golünü dün Kocaelispor’a atan 32 yaşındaki futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.