Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine idmanda yok!

Samsunspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine idmana katılmadı.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 19:01
  • Beşiktaş, Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.
  • Rafa Silva, yine idmana katılmadı ve bu durum kulüpte kriz yaratıyor.
  • Maç, 23 Kasım Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, antrenmana ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Antrenman, 5'e 2 top kapma idmanının ardından taktik çalışmayla tamamlandı.

RAFA YİNE YOK

Öte yandan Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor.

Son olarak siyah-beyazlı takımın 2 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği idmana katılan Silva, bugün yapılan çalışmalara da katılım sağlamadı.

BEŞİKTAŞ, SAMSUNSPOR'U KONUK EDECEK

Beşiktaş-Samsunspor mücadelesi, 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.

