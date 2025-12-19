Samsunspor, Mainz'a yenildi

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Mainz'a 2-0 yenildi.
- Bu mağlubiyetle Samsunspor, ligde adını ilk 8'e yazdıramadı ve play-off oynayacak.
- Muhtemel rakipleri KuPS ve Shkendija olan Samsunspor'un eşleşmeleri 16 Ocak'taki kura ile belirlenilecek.
UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 6. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşandı.
Urs Fischer’in çalıştırdığı Alman ekibi Mainz ile Thomas Reis yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor, Finlandiyalı hakem Mohammad Al Emara’nın düdük çaldığı müsabakada MEWA Arena’da karşı karşıya geldi.
Samsunspor, konuk olduğu rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.
MAINZ İKİ GOLLE KAZANDI
Mainz 05'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Silvan Widner ve 48. dakikada penaltıdan Nadiem Amiri kaydetti.
SAMSUNSPOR İLK 8'İ KAÇIRDI
Bu sonuçla birlikte üst üste 2. mağlubiyetini alan Samsunspor 10 puanda kaldı ve adını ilk 8'e yazdırma fırsatını kaçırdı.
Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi'ne play-off turundan devam edecek.
MAINZ 6 BİTİRDİ
4. galibiyetini alan Mainz 05 ise 13 puana yükseldi ve lig aşamasını 6. sırada tamamladı.
SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 24 turundaki muhtemel rakipleri Finlandiya'dan KuPS ile Makedonya temsilcisi Shkendija olurken, eşleşmeler 16 Ocak'ta çekilecek kura ile belli olacak.
KONFERANS LİGİ'NDE PUAN DURUMU