Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, formasına kavuşuyor

Beşiktaş, sol bek bölgesinde değişime gidiyor.

Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz’ın, milli aranın ardından formayı alması bekleniyor.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş’a dönen 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan süreçte sadece 1 maçta süre bulabildi.

Rıdvan, Göztepe deplasmanında 20 dakika sahada kaldı.

HAZIR HALE GELDİ

TRT Spor'un haberine göre milli futbolcunun, fiziksel olarak hazır hale geldiği ve artık forma giyebileceği öğrenildi.

Sezon başından bu yana sol bekte David Jurasek ve Emirhan Topçu görev yapmıştı. Gençlerbirliği maçına, Rıdvan Yılmaz'ın 11'de başlayacağı ifade edildi.

TOURE YERİNE CENGİZ

Diğer yandan Beşiktaş'ta, El Bilal Toure’nin yokluğunda Cengiz Ünder’in forma giymesi bekleniyor.

Malili futbolcunun sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında oynaması zor görünüyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, kanat rotasyonunda Cengiz Ünder’i 11’de değerlendireceği de gelen haberler arasında.