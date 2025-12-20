Beşiktaş'ta Tammy Abraham maça devam edemedi

- Beşiktaş'ın forveti Tammy Abraham, Rizespor maçında sakatlandı ve maça devam edemedi.
- Oyuncu, darbe kaynaklı baş dönmesi nedeniyle hastaneye götürüldü.
- Abraham, sosyal medya üzerinden iyi olduğunu ve desteğe teşekkür ettiğini paylaştı.
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Dolmabahçe'de oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, maçta sakatlık yaşadı.
KENARA GELDİ
Mücadelenin başına darbe alan Abraham, baş dönmesiyle nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini 45. dakikada Devrim Şahin'e bıraktı.
PAYLAŞIM YAPTI
Tammy Abraham kontrol edilmek için hiç beklemeden hastaneye götürüldü.
Yıldız oyuncu, Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
“Tebrikler çocuklar” yazan Tammy Abraham, “Ben iyiyim, herkese teşekkürler” notunu paylaştı.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş'tan Tammy Abraham'ın son durumuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
Futbol A Takımımızın Süper Lig’de Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın sponsor hastanemizde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir.
SIRADAKİ MAÇ DERBİ
Beşiktaş, 23 Aralık Salı günü Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak.