Beşiktaş'tan Agbadou hamlesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Siyah-beyazlıların gündemine İngiltere'den sürpriz bir isim geldi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile ilgileniyor.

AGBADOU'YLA GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI İDDİASI

Haberde siyah-beyazlıların, stoper bölgesi için ilk adayının Fildişi Sahilli oyuncunun olduğu kaydedildi.

Ayrıca Ertan Süzgün'ün bildirdiğine göre Beşiktaş, oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başladı.

GELMEK İSTİYOR

Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu sezon 15 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 18 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor.