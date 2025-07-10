Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica'ya teklif yapıldı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Başkan Serdal Adalı, kritik görüşmeler yürütüyor.
Siyah-beyazlılar, hem yeni transferler için hem de mevcut kadroda yer alan oyuncularla ilgili stratejik adımlar atıyor.
Bu kapsamda Adalı, yeni bir hamleye imza attı.
8 MİLYON EURO VERİLDİ
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Gedson Fernandes'in sonraki satışından Benfica'ya verilecek yüzde 50 pay maddesini kaldırmak amacıyla Portekiz ekibiyle masaya oturdu.
Beşiktaş, bu maddeyi sonlandırmak adına Benfica'ya 8 milyon euro teklif etti.
BEŞİKTAŞ'A 2022'DE KATILDI
Bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon euro verilen Gedson, 2022 yılında Beşiktaş'a imza atmıştı.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
3 sezondur siyah-beyazlıların formasını giyen orta saha oyuncusu, 130 resmi maça çıktı.
18 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 16 asistle mücadele etti.