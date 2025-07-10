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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica'ya teklif yapıldı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in sonraki satışından Benfica'ya verilecek yüzde 50 payı kaldırmak için 8 milyon euro teklif etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica'ya teklif yapıldı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Başkan Serdal Adalı, kritik görüşmeler yürütüyor.

Siyah-beyazlılar, hem yeni transferler için hem de mevcut kadroda yer alan oyuncularla ilgili stratejik adımlar atıyor.

Bu kapsamda Adalı, yeni bir hamleye imza attı. 

8 MİLYON EURO VERİLDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Gedson Fernandes'in sonraki satışından Benfica'ya verilecek yüzde 50 pay maddesini kaldırmak amacıyla Portekiz ekibiyle masaya oturdu.

Beşiktaş, bu maddeyi sonlandırmak adına Benfica'ya 8 milyon euro teklif etti.

BEŞİKTAŞ'A 2022'DE KATILDI

Bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon euro verilen Gedson, 2022 yılında Beşiktaş'a imza atmıştı.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

3 sezondur siyah-beyazlıların formasını giyen orta saha oyuncusu, 130 resmi maça çıktı.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 16 asistle mücadele etti.

Eshspor Haberleri