Milan Skriniar: Taktik değiştirdik ve sonucu aldık

Süper Lig'in 18’inci haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Mücadele 3-2 Fenerbahçe’nin galibiyetiyle sona erdi.

Maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

"TAKTİK DEĞİŞTİRDİK, SONUCU ALDIK"

Devre arasında taktik değşikliğe gittiklerini söyleyen Skriniar, "Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık." ifadelerini kullandı.