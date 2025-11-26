Beşiktaş'tan hakem Atilla Karaoğlan'a tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 13. haftada oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem kayıtlarını açıkladı.

TFF, 13. haftada oynanan 5 karşılaşmanın VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Maçlar arasında Beşiktaş'ın evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın kayıtları da yer aldı.

VAR KONUŞMALARI

Beşiktaş - Samsunspor müsabakasının 36. dakikasında ev sahibi atağı sonrası VAR, ‘potansiyel penaltı incelemesi’ önerisinde bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, "Sağ koluna teması gördüm. Başka bir açı gösterir misin? Tekme mi bu bilerek oynama mı ona bir bakacağım. Ben oynuyor olarak görüyorum. Sağ ayağıyla oynuyor, daha sonra sağ eline geliyor" yorumunu yaptı.

VAR da "karar senin" dedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Taçla oyunu başlatacağını ifade eden Karaoğlan, sahaya döndü ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini söyledi.

TFF'nin kayıtları yayınlamasının ardından ise Beşiktaş Kulübü, maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan'a resmi hesabından tepki gösterdi.

"PENALTIMIZI VERMEMEK İÇİN SERGİLEDİĞİ ÜSTÜN PERFORMANSI TÜM TÜRKİYE İZLEDİ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: