Beşiktaş'tan hakem Atilla Karaoğlan'a tepki!

- Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
- Özellikle 36. dakikada verilen karar nedeniyle eleştiri yapıldı.
- Beşiktaş, tepkisini resmi hesaplarından duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 13. haftada oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem kayıtlarını açıkladı.
TFF, 13. haftada oynanan 5 karşılaşmanın VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Maçlar arasında Beşiktaş'ın evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın kayıtları da yer aldı.
VAR KONUŞMALARI
Beşiktaş - Samsunspor müsabakasının 36. dakikasında ev sahibi atağı sonrası VAR, ‘potansiyel penaltı incelemesi’ önerisinde bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, "Sağ koluna teması gördüm. Başka bir açı gösterir misin? Tekme mi bu bilerek oynama mı ona bir bakacağım. Ben oynuyor olarak görüyorum. Sağ ayağıyla oynuyor, daha sonra sağ eline geliyor" yorumunu yaptı.
VAR da "karar senin" dedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
Taçla oyunu başlatacağını ifade eden Karaoğlan, sahaya döndü ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini söyledi.
TFF'nin kayıtları yayınlamasının ardından ise Beşiktaş Kulübü, maçı yöneten hakem Atilla Karaoğlan'a resmi hesabından tepki gösterdi.
"PENALTIMIZI VERMEMEK İÇİN SERGİLEDİĞİ ÜSTÜN PERFORMANSI TÜM TÜRKİYE İZLEDİ"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kulübümüzden Açıklama
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’la oynadığı müsabakanın 36. dakikasında lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin pozisyonun VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi.
Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken; kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik.
Söz konusu pozisyonda oyuncu dizini kol hizasına kaldırmış ve abartılı şekilde açtığı kolunu topa müdahale etme amacıyla yönlendirmiştir. Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz.
Akan oyunda pozisyonu süzemeyen, sonrasında VAR monitöründe değişik açılardan tekrar tekrar izlediği net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir.
Merkez Hakem Kurulu da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum artık sağır sultanın dahi malumu olan Karaoğlan’ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur.
Beşiktaş JK olarak; hakemlik yapmak için yeterli eğitime sahip olmadığına ve daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlan’ı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz.
Beşiktaş JK