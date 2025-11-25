Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtları açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 13. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Paylaşılan videodaki maçlar şöyle:

Kayserispor-Gaziantep FK

Galatasaray-Gençlerbirliği

Göztepe-Kocaelispor

Beşiktaş-Samsunspor

Başakşehir-Trabzonspor

SALLAI'NİN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı kart gören Roland Sallai'nin pozisyonundaki VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: 'Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.'

VAR: 'Temas anını gösteriyorum sana.'

Ozan Ergün: 'Evet görüyorum temas noktasını geldim.'

Ozan Ergün: 'Tamam kırmızı kart veriyorum çok açık.'

VAR: 'Tamam anlaşıldı.'

VAR: '7 numara evet Sallai.'

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Beşiktaş-Samsunspor maçında siyah-beyazlıların penaltı bekledikleri pozisyon için yapılan VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: 'Atilla hocam VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.'

Atilla Karaoğlan: 'Evet ekrandayım.'

Atilla Karaoğlan: 'Tamam sağ koluna teması gördüm.Başka açı verir misin? Tekme mi yoksa bilerek oynama mı ona bakacağım. Normal hızda oynatalım. Başka açın var mı?'

VAR: 'Veriyorum.'

Atilla Karaoğlan: 'Normal oynat. Sağ ayağıyla oynuyor, daha sonra sağ eline geliyor.'

VAR: 'Karar senin.'

Atilla Karaoğlan: 'Erkan abi sekme yok. Sekme olup sağ koluna gelirse penaltı olur. Ama sağ ayağıyla oynadığını görüyorum. Hamleyi yapıyor. Seken top yani sağ ayağıyla oynadığı top eline geliyor. Seken değil bu bir bilerek oynama. Sağ ayağını uzatıp topla oynuyor, daha sonra sağ koluna geliyor. Taçla başlatacağım.'

VAR: 'Tamamdır.'

