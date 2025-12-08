Beşiktaş'tan penaltı beklentisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jota Silva yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Zafer gole izin vermedi.

DEVAM KARARI ÇIKTI

Jota Silva vuruşu yaparken yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazlarında bulundu.

VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Öte yandan pozisyonla ilgili Beşiktaş'tan bir paylaşım geldi.

Siyah-beyazlıların resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Kime VAR, kime YOK!" ifadeleri kullanıldı.