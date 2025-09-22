Beşiktaş, Sadettin Saran'ı tebrik etti

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan Kenan Evren arazisinde gerçekleşti.
Başkan adaylarından Sadettin Saran 12 bin 325 oy alarak yeni başkan seçilirken, Ali Koç 12 bin 68 oyda kaldı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş Kulübü, Sadettin Saran'ı tebrik etti.
"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz.
GALATASARAY TEBRİK ETMİŞTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de seçimin ardından Sadettin Saran'ı telefonla arayıp tebrik etmişti.