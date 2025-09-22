Abone ol: Google News

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik telefonu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 08:48
Fenerbahçe'de dün başkanlık seçimi heyecanı yaşandı...

Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki seçimde başkanlık görevine seçilen isim, Sadettin Saran oldu.

YENİ BAŞKAN SARAN OLDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sonucun ardından Sadettin Saran'ı aradı.

Dursun Özbek, Fenerbahçe'deki seçimin ardından başkanlık görevine seçilen Sadettin Saran'ı aradı ve tebrik etti.

ÖZBEK ARADI, TEBRİK ETTİ

Saran'ın, Dursun Özbek'in kendisini aramaktan memnuniyet duyduğu ve kendisine teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından şu ana kadar Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran için bir tebrik mesajı yayınlamadı.

