Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik telefonu

Fenerbahçe'de dün başkanlık seçimi heyecanı yaşandı...

Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki seçimde başkanlık görevine seçilen isim, Sadettin Saran oldu.

YENİ BAŞKAN SARAN OLDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sonucun ardından Sadettin Saran'ı aradı.

ÖZBEK ARADI, TEBRİK ETTİ

Saran'ın, Dursun Özbek'in kendisini aramaktan memnuniyet duyduğu ve kendisine teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından şu ana kadar Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran için bir tebrik mesajı yayınlamadı.