Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması

Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Salih Uçan'ın uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: